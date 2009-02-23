Hamas'tan El Fetih'e 'Google Earth' suçlaması

Hamas, El Fetih örgütünü, dolayısıyla Filistin Yönetimi'ni, Gazze Savaşı sırasında hedefleri belirlemek için Google Earth programını kullanarak İsrail hesabına casusluk yapmakla suçladı.



Hamas'ın İçişleri Bakanı İhab El Hüseyin Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Ramallah'ın subay ve güvenlik güçleri Gazze'deki ajanlarını Gazze Şeridi'ndeki direnişin hareketlerini gözlemekle görevlendirdiler" dedi.



Bu bilgilerin Filistin Yönetimi'nin Ramallah'taki karargahına gönderildiğini, ardından da savaş öncesi ve sonrasında toplanan istihbarat temelinde hedef belirleyen düşmana (İsrail) geçildiğini iddia eden El Hüseyin, El Fetih üyesi olduğu ileri sürülen kişilerin yer aldığı bazı görüntüleri kanıt olarak sundu.



Hamas'ın istihbarat şefi Ebu Abdullah da, İsrail uçakları tarafından vurulan birçok hedefin yerini belirlemek için özelikle Google Earth programından yararlanılarak haritalar hazırlandığını ileri sürdü.



Ebu Abdullah, bu grupların Google Earth yardımıyla camilerin, kuruluşların, tünellerin veya atölyelerin yerini belirlemek için haritalar hazırladıklarını iddia ederek, tam savaştan önce bunları Batı Şeria'daki güvenlik güçlerinin yetkililerine gönderdiklerini savundu.



