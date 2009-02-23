T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamas'tan El Fetih'e 'Google Earth' suçlaması

Hamas, El Fetih ve Filistin Yönetimi'ni, Gazze Savaşı sırasında Google Earth programıyla İsrail için casusluk yapmakla suçladı

23 Şubat 2009 02:00

Hamas, El Fetih örgütünü, dolayısıyla Filistin Yönetimi'ni, Gazze Savaşı sırasında hedefleri belirlemek için Google Earth programını kullanarak İsrail hesabına casusluk yapmakla suçladı.

Hamas'ın İçişleri Bakanı İhab El Hüseyin Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Ramallah'ın subay ve güvenlik güçleri Gazze'deki ajanlarını Gazze Şeridi'ndeki direnişin hareketlerini gözlemekle görevlendirdiler" dedi.

Bu bilgilerin Filistin Yönetimi'nin Ramallah'taki karargahına gönderildiğini, ardından da savaş öncesi ve sonrasında toplanan istihbarat temelinde hedef belirleyen düşmana (İsrail) geçildiğini iddia eden El Hüseyin, El Fetih üyesi olduğu ileri sürülen kişilerin yer aldığı bazı görüntüleri kanıt olarak sundu.

Hamas'ın istihbarat şefi Ebu Abdullah da, İsrail uçakları tarafından vurulan birçok hedefin yerini belirlemek için özelikle Google Earth programından yararlanılarak haritalar hazırlandığını ileri sürdü.

Ebu Abdullah, bu grupların Google Earth yardımıyla camilerin, kuruluşların, tünellerin veya atölyelerin yerini belirlemek için haritalar hazırladıklarını iddia ederek, tam savaştan önce bunları Batı Şeria'daki güvenlik güçlerinin yetkililerine gönderdiklerini savundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24