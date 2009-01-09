Hamas'tan BM'nin ateşkes talebine ret

ABD yine 'çekimser' kaldı



Tüm şiddet eylemleri kınandı

İki devletle çözüm

Gazze, Filistin devletinin parçası olacak



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da katıldığı, dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in başkanlık ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, acil ateşkes çağrısı yapılmasını öngören karar tasarısı kabul edildi.Hamas'ın Lübnan'daki yetkililerinden Rıfat Mora, "Bu kararı reddediyoruz, çünkü karar ne bizim çıkarlarımızı, ne de Filistin halkının çıkarlarını kolluyor" dedi. Hamas yetkilisi, "bu kararın, Filistin halkının özlemleri ve temel hedeflerini de göz önüne almadığını" söyledi.Türkiye'nin de 'geçici üye' sıfatıyla aralarında bulunduğu 15 üyeli konsey üyelerinin 14'ü Gazze'de ''acil, kalıcı ve taraflar tarafından tamamıyla uyulacak ve İsrail birliklerinin Gazze'den tamamıyla çıkmalarının yolunu açacak ateşkes'' çağrısında bulunan karar tasarısına ''evet'' oyu verdiler.ABD ise oylamada çekimser oy kullandı. Oylamada ABD'yi, Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice temsil etti.Güvenlik Konseyi geçici üyeliği bu yıl başında başlayan Türkiye, konseyde üye olarak 48 yıl aradan sonra ilk kez oy kullandı. Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Ali Babacan temsil etti.İngiltere tarafından sunulan ve kabul edilen karar tasarısında, Gazze'de derinleşen insani krizden ve şiddet olaylarından büyük endişe duyulduğu belirtilerek, gıda, akaryakıt ve tıbbi malzemeleri de içeren insani yardımın engelle karşılaşmadan Gazze'ye ulaşması, dağıtılması öngörülüyor ve BM ülkelerinin Gazze'deki insani ve ekonomik durumun düzelmesi için yürütülen uluslararası çabaları desteklemeleri isteniyor.Sivillere yönelik tüm şiddet ve terör eylemlerinin kınandığı kararda, kalıcı ateşkes ve sukunetisağlamak için Gazze'ye yasadışı silahların ve mühimmatın girişinin önlenmesi ve İsrail-Gazzearasındaki geçiş noktalarının da yeniden açılması yönünde düzenlemeler yapılması için üye ülkelerin çabalarını yoğunlaştırmaları isteniyor. Bu kapsamda, hem Mısır'ın iki taraf arasında başlattığı, hem de aynı kapsamda süren diğer bölgesel ve uluslararası çabaların da memnuniyetle karşılandığı kaydediliyor.Kararda, Filistinler'in kendi aralarında uzlaşmaları yönünde somut adımları atmaları isteniyor ve bu çerçevede, Mısır ve Arap Birliği'nin arabuluculuk çabalarının da desteklendiği ifade ediliyor.Kararda, İsrail-Filistin sorununun ancak barışçıl yollarla çözülebileceği, iki devletli çözümüngerekli olduğu belirtilip, bu yönde tarafların ve uluslararası toplumun, ''İsrail ve Filistin'in ikidemokratik ülke olarak yanyana ve barış içinde, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşamalarınıöngören bir vizyonu temel alan kapsamlı bir barışa yönelik çabalarını acilen yeniden başlatmaları gerektiği'' de vurgulanıyor.Kararda, Ortadoğu Dörtlü'sünün bu yıl Moskova'da uluslararası bir toplantı düzenleme düşüncesininde memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor.Kararın giriş paragraflarında ise Gazze'nin bölgede kurulacak Filistin devletinin bir parçası olacağı belirtilerek, Filistin ve İsrail nüfuslarının korunması gerektiği belirtiliyor ve tüm sivilleringüvenliği ve refahının önemi vurgulanıyor.Konseyde TSİ 03.30'da yapılması beklenen oylama oturumu, TSİ saat 04.17'de başladı. Toplantıya İsrail, Filistin, Suudi Arabistan ve Mısır temsilcileri de oylama hakkı olmadankatıldılar.Karar, BM'de gün boyu süren müzakerelerin sonunda hazırlanıp kabul edildi. BM Güvenlik Konseyi'nin kararları, uluslararası hukukta bağlayıcı nitelik taşıyor.