Hamas'tan, Auschwitz kampı ziyaretine tepki

Hamas örgütü, Filistinli bir yetkilinin Polonya'da Nazi toplama kampı Auschwitz'i ziyaret ederek soykırım kurbanı Yahudileri anmasını sert biçimde eleştirdi.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre; Hamas sözcüsü Fevzi Barhum, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanlarından Ziad el-Bandak'ın ziyaretinin, kendi ifadesiyle, ''sözde Yahudi Soykırımı trajedisini'' güçlendirdiğini söyledi.

Muhabirler, Gazze Şeridi'ni kontrol eden ve İsrail'in varlığına karşı çıkan Hamas'ın, Filistinlilerin çektiği acıların üzerine odaklanılmasını istediğini ve Yahudi Soykırımı'na dair kanıtları küçümser bir tavır sergilediğini bildiriyor.

İkinci Dünya Savaşı esnasında çoğunluğu Yahudi olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişi soykırım kurbanı olmuştu.



Filistinli danışman Ziad el-Bandak'ın ziyaret ettiği Auschwitz toplama kampında 1,5 milyon Yahudi gaz odalarında öldürüldü.

Geçen ay yaptığı ziyarette bir çelenk bırakan el Bandak, Auschwitz'i ziyaret etmiş nadir Filistinli yetkililerden biri.

El Bandak, Batı Şeria'yı kontrol eden, Abbas'a bağlı el Fetih örgütüne üye.