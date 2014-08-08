Hamas'tan 'Ateşkesi uzatmayacağız' açıklaması

Hamas ve İsrail arasındaki 3 günlük ateşkes bugün sona eriyor. Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi ateşkesi uzatmayacaklarını açıkladı.

Üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre İsrail, Kahire'de devam eden dolaylı görüşmelerde Hamas'ın bütün taleplerini reddetti. Hamas'ın delegeleri, Mısırlı yetkilerle gece birkaç saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, sınır kapılarının açılması ve Gazze'nin yeniden inşasına izin verilmesi konusunda Mısırlı yetkilerle prensipte anlaşma sağlandı; ancak İsrail, Hamas'ın bütün taleplerini reddetti.