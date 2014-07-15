Hamas'tan ateşkes teklifine ret



İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Düşmanla savaşımız devam ediyor" denildi. Açıklamada, "Mısır öneriyi bizimle tartışmadı. Filistinlilerin kanı boş yere dökülmedi. Mısır'ın önerisi kağıttaki mürekkebine değmez" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Benyamin Netanyahu başkanlığında toplanan İsrail güvenlik kabinesi ise Mısır'ın önerisini kabul etti. İsrail, öneri çerçevesinde gündeme gelen ateşkese bu sabahtan itibaren uymaya başladığını duyurdu.

Mısır'ın önerisi, krize çözüm bulunması amacıyla İsrail ve Filistin'den üst düzey heyetlerin 48 saat içinde Kahire'de dolaylı müzakerelere başlamasını öngörüyor.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 194'e çıktı. Gazze Şeridi'ndeki kurtarma ekiplerinin direktörü Eşref El Kidra, saldırılarda bin 400 kişinin de yaralandığını açıkladı.