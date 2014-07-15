T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hamas'tan ateşkes teklifine ret

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Mısır tarafından gündeme getirilen ateşkes önerisini reddetti.

15 Temmuz 2014 14:29


İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Düşmanla savaşımız devam ediyor" denildi. Açıklamada, "Mısır öneriyi bizimle tartışmadı. Filistinlilerin kanı boş yere dökülmedi. Mısır'ın önerisi kağıttaki mürekkebine değmez" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Benyamin Netanyahu başkanlığında toplanan İsrail güvenlik kabinesi ise Mısır'ın önerisini kabul etti. İsrail, öneri çerçevesinde gündeme gelen ateşkese bu sabahtan itibaren uymaya başladığını duyurdu.

Mısır'ın önerisi, krize çözüm bulunması amacıyla İsrail ve Filistin'den üst düzey heyetlerin 48 saat içinde Kahire'de dolaylı müzakerelere başlamasını öngörüyor.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 194'e çıktı. Gazze Şeridi'ndeki kurtarma ekiplerinin direktörü Eşref El Kidra, saldırılarda bin 400 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hamas Kassam Tugayları Mısır Kassam TugaylarıBenyamin NetanyahuMısırFilistinKahireGazzeEşref KidraDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24