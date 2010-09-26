-HAMAS'TAN ABBAS'A "MÜZAKERELERDEN ÇEKİL" ÇAĞRISI TEL AVİV (A.A) - 26.09.2010 - Gazze Şeridi'nde fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, "İsrail ile müzakerelerden çekilmesi ve Filistinliler arası birlik görüşmelerini hızlandırması" çağrısında bulundu. Hamas sözcülerinden Fevzi Barhum, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereler yerine (Batı Şeria'daki) yerleşim faaliyetlerinin devamı yolundaki ısrarının, müzakereleri, Filistinlilerin haklarını görmezden gelerek yerleşim faaliyetlerini sürdürme ve Yahudileştirme projelerini tamamlamak için bir "kamuflaj" olarak kullandığını doğruladığını öne sürdü. Barhum yaptığı açıklamada, bu durumun, ABD ve İsrail karşısında Filistinli müzakerecinin yalnız kalmasından ve herhangi bir baskı aracına sahip olmamasından ileri geldiğini belirtti. Fevzi Barhum, Abbas'tan müzakerelerden çekilip Hamas'la birlik görüşmelerini tamamlamaya yoğunlaşmasını isterken, ABD'nin arabuluculuğunda 2 Eylülde başlayan doğrudan müzakereleri de tehlikeli ve "Filistin halkına karşı bir cürüm" olarak değerlendirdi. İsrail ve Filistin yönetimi, Batı Şeria'daki inşaat yasağının süresinin bu gece yarısı dolacak olması nedeniyle, doğrudan müzakerelerin geleceğinin ne olacağı konusunda yoğunlaşmış durumda.