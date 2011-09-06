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Dünya

Hamaslı vekil yeniden gözaltında TEL AVİV (A.A)

06 Eylül 2011 20:45

-Hamaslı vekil yeniden gözaltında TEL AVİV (A.A) - 06.09.2011 - İsrail güvenlik güçlerinin, Hamaslı milletvekillerinden Muhammed Ebu Tir'i yeniden gözaltına aldıkları bildirildi. Filistin haber ajanslarından Ma'an, İsrail askerlerinin gözaltına almadan önce, Ebu Tir'in Ramallah'ın güneyindeki Akap köyündeki evine baskın düzenlediklerini belirtti. Filistin Yönetimi'nin Kudüs sorunlarıyla ilgili eski bakanı Halid Ebu Arafa ise İsrail'in, Ebu Tir'e verdiği Kudüs'te ikametgahına ilişkin kimlik kartını geri almasından sonra, Ebu Tir'in durumundan endişe ettiğini kaydetti. Geçen yıl Aralık ayında, Kudüs'teki bir İsrail Mahkemesi, kimliğinin alınması nedeniyle Ebu Tir'in Kudüs'te ikamet edemeyeceğini belirterek, Batı Şeria'ya gönderilmesi kararını almıştı.

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