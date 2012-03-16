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HAMAS'la Başbakanlık Konutu'nda iki saat

HAMAS'la El Fetih arasındaki görüşmelerde olumlu gelişmeler olduğunu söyleyen Erdoğan, Meşal'le bu konuları da ele aldıklarını bildirdi.

16 Mart 2012 22:23

 

T24 - Suriye'de kriz iç savaş boyutuna ulaşırken Başbakan Tayyip Erdoğan HAMAS lideri Halid Meşal ile Ankara'da kritik bir görüşme yaptı. İki saat süren görüşmenin gündeminde, Suriye'deki varlığını sürdüremeyen HAMAS'ın yeni ofisinin hangi ülkede açılabileceği de vardı.
 
Erdoğan, dün HAMAS'ın siyasi büro şefi Halid Meşal ve beraberindeki heyetle Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve AKP'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de katıldı.
 
Görüşmede üç konunun öne çıktığı belirtildi. Konulardan birinin; HAMAS'ın yeni ofisini hangi ülkede açacağı olduğu öğrenildi. Yeni ofis için Katar ve Türkiye'nin adı da geçmişti. Ancak, Hamas'ın Arap dünyasıyla yoğun trafiği nedeniyle Türkiye'nin uygun bir tercih olmayacağı, diğer yandan Ankara'nın Hamas'a oifs sağlamanın siyasi riskini değerlendirdiği dile getirilmişti.
 
Görüşmede, Filistin'deki görüş ayrılıkları da ele alındı. HAMAS ile El Fetih arasındaki ihtilafların giderilmesi ve Mahmud Abbas liderliğinde seçimlere ulaşılması yönündeki plan üzerinde duruldu.
 
Erdoğan-Hamas buluşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da değerlendirildi. Görüşmeden sonra resmi bir açıklama yapılmadı.
 
Heyetiyle birlikte Başbakanlık Konutu'nda ağırlanan Meşal, AKP'nin iktidarı kazanmasından hemen sonra da Türkiye'ye gelmiş, ancak "resmi kabul" yerine AKP Genel Merkezi'nde temaslarda bulunmuştu.

 

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