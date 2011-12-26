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Dünya

Hamas'ın yer aldığı bir hükümetle diyalog kurmayız KUDÜS (A.A)

26 Aralık 2011 02:03

-Hamas'ın yer aldığı bir hükümetle diyalog kurmayız KUDÜS (A.A) - 25.12.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinde Hamas'tan temsilciler yer alırsa, Filistin yönetimiyle görüşmede bulunmayı reddedeceğini belirtti. İsrail radyosunun haberine göre, Başbakan Netanyahu, Hamas Filistin hükümetine katılırsa, Filistin yönetimiyle barış müzakereleri yürütmeyi reddedeceğini söyledi. Habere göre, Netanyahu ayrıca Filistinliler ile barış görüşmelerinde ilerleme sağlamanın, bölgesel durum bakımından daha önemli hale gelen İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının göz önüne alınmasına bağlı olduğunu kaydetti.  Radyo, Netanyahu'nun bu açıklamaları Kudüs'teki yıllık büyükelçiler konferansında yaptığını bildirdi.

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