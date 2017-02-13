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Dünya
Deutsche Welle

Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı belli oldu

Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın kurucularından Yahya Sinvar, örgütün yeni Siyasi Büro Başkanı oldu.

13 Şubat 2017 21:31

Gazze’deki Filistinli Hamas örgütü yeni Siyasi Büro Başkanı'nı belirledi. Hamas temsilcileri tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar oldu. Sinvar, selefi İsmail Haniye’nin yerine bu göreve getirildi. Siyasi Büro’nun iki numaralı ismi ise Halil El Haya oldu.

Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’taki mülteci kampında dünyaya geldi. Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın kurucularından biri olan Sinvar'ın adı, 1995 eylülünde ABD'nin "Uluslararası terör listesine" alınmıştı.

Sinvar, 1988 yılında "terör faaliyetleri" gerekçesi ile İsrail’de tutuklanmıştı. Dört kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinvar, onlarca yıl İsrail’de cezaevinde tutuklu kaldı. Sinvar, 2011 ekiminde Hamas’ın beş yıl elinde tuttuğu İsrailli asker Gilat Şalit’e karşılık binlerce diğer Filistinli mahkum ile serbest bırakılmıştı.

Sinvar’ın koltuğunu devraldığı İsmail Haniye, Katar’da sürgünde yaşayan Hamas’ın siyasi lideri Halid Meşal’in halefi olarak görülüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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