'Hamas'ın itibarı arttı, Abbas'ınki zedeledi'

"İsrail'in Gazze saldırısı Hamas'ın Filistinliler nezdindeki itibarını artırırken, İslamcıların Gazze'de iktidarı yeniden ele geçirebilmek uğruna İsrail'le işbirliği yapmakla suçladığı Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın itibarını ise zedeliyor..."



Fransız haber ajansı AFP, siyasi gözlemcilere dayanarak bu yorumu yaptı.



AFP'nin yorumuna göre, kendi örgütü El Fetih'in Gazze'den Hamas tarafından kovulduğu 2007 haziranından bu yana Gazze'de hiçbir yetkisini kullanamayan Abbas, İsrail taarruzunun "derhal durdurulması "için çağrıda bulunsa da bu çaba beyhude... Zira Abbas'ın sesi, saldırı kurbanlarının yürekleri dağlayan görüntüleri ve Arap dünyasında yapılan gösteriler karşısında duyulmuyor bile...



El Aksa gibi güçlü TV'si ve ziyadesiyle tıklanan internet sitesiyle ciddi bir propaganda gücüne sahip Hamas'ın sözcüleri de, Abbas'ı İsrailli yöneticilerle gösteren arşiv fotoğraflarını da kullanarak Filistin liderini yerden yere vurmakta "mahir" davranıyor.



Hamas'ın meclis grubu başkanı Müşir El Mısri, Abbas'ı eleştirirken, "İsrail saldırısının tarihini tam olarak biliyordu" diyor.



Abbas ve (Mısır gibi) bazı Arap ülkelerinin İsrail karşısında "teslimiyetçi davranmakla" suçlandığı bir ortamda, kendini "Filistin direnişinin sembolü" olarak takdim eden Hamas, Arap ve Filistin sokaklarının desteğini arkasına alıyor.



Batı Şeria'daki Bir Zeyd Üniversitesi'nden siyaset bilimci Semir Avad, İsrail'le mücadeleye müzakereler yoluyla barışçı çözüm arayan Abbas'ın, İsrail füzeleri Gazze'ye ölüm yağdırırken bu politikayı savunamayacağını düşünüyor. "Başkan Abbas, hiç de imrenilecek durumda değil" diyen Avad, "İsrail ona fazla manevra alanı bırakmadı. Artık müzakerede ısrarcı olamaz. Dahası müzakereler özerk yönetime de şimdiye kadar hiçbir şey kazandırmadı" diyor.



Avad, "İsrail, Gazze'ye karşı amansız bir mücadeleye giriştiğini ilan etmişken; Abbas, bütün Filistinlilerin başkanı olması hasebiyle, rakibi Hamas'ın elinde olsa da Gazze'ye desteğini açıklamaktan başka seçeneğe sahip değil" yorumunu yapıyor.



'Ya tamam ya devam'



Ramallah'daki Filistin Demokrasi Araştırmaları Enstitüsünden George Giacaman da, Gazze savaşının sonucunun, Abbas yönetiminin devam etmesi ya da yıkılması konusunda belirleyici unsur olacağını düşünüyor.



"Gazze saldırısının devam etmesi Hamas'ın elini güçlendiriyor" diyen Giacaman, "Abbas'ın, barış sürecinde ilerleme kaydedilememesinin müsebbibi olan ABD ve İsrail'in hataları yüzünden zayıfladığı" yorumunu yapıyor ve özerk yönetimin kaderinin, ABD ve İsrail'in elinde olduğuna işaret ediyor. Giacaman, "Filistin halkı müzakerelerde anlamlı ilerleme kaydedildiğini göremezse, özerk yönetim daha da zayıflar ve bir daha ayağa kalkamayabilir" diyor.



Siyasi gözlemci Giacaman, İsrail'e kafa tutan hareket veya kişilerin, kamuoyunun gözünde yüceldiğine de işaret ediyor ve tarihi lider Yaser Arafat'ın, itibar kaybına uğramışken Ramallah'taki karargahında 2002'de İsrail tanklarınca kuşatılınca halk nezdinde itibarının yükseldiğini hatırlatıyor.



Giacaman'a göre, "bugün olup bitenler Hamas'ın itibarını yükseltiyor, çünkü sokaklar onu adaletsizliğin kurbanı olarak görüyor..."