Hamas’ın içişleri bakanı öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze kenti ve tüm bölgedeki saldırıları devam ederken, Hamas’ın İçişleri Bakanı Said Siyam’ın kardeşinin evi vuruldu. Saldırıda İçişleri Bakanı Said Siyam’ın da öldüğü bildirildi. Hamas da iddiayı doğruladı.



Gazze’deki Filistinli kaynaklar, akşam saatlerinde kentin Şeyh Rıdvan mahallesinde vurulan

evde 3 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirttiler. İsrail ordusu saldırıyı doğrularken,

İsrailli savunma kaynakları, Hamas’ın İçişleri Bakanı Said Siyam, kardeşi İyad ve Hamas’ın güvenlik örgütünün başı olan Salah Ebu Şara’nın öldüğünü duyurdu.



İçişleri Bakanı Siyam’ın öldüğü bilgisi, Hamas’a bağlı televizyon kanalı tarafından da doğrulandı.



Siyam’a bağlı olan ve İsrail’e karşı savaşan 13 bin Hamas polisi ve güvenlik görevlisi olduğu

belirtiliyor.



Hamas'ın 5 önemli liderinden biri



Askeri yetkililer ve İsrail iç güvenlik teşkilatından yapılan açıklamada, Siyam’ın bulunduğu yer

konusunda istihbarat alındıktan sonra eve saldırı düzenlendiği ve Siyam’ın öldüğü bildirildi.



Siyam, Hamas’ın Gazze’deki en önemli beş liderinden biri kabul ediliyor. 1987’de örgüte dahil olan Siyam, Hamas’ın askeri kanadının kurucularından biri olarak biliniyor.



İçişleri Bakanı olmadan önce, İzzeddin El Kassam Tugayları’nın Han Yunus bölgesi komutanlığını yürütüyordu. Ayrıca İsrail’e yönelik Kassam roketleriyle düzenlenen saldırıların mimarı olduğu da söyleniyordu.



Hamas: İntikamı alınacak



Hamas, Said Siyam’ın intikamının alınacağını açıkladı. Hamas yetkililerinden Muhammed Nazal, “Said Siyam’ın kanı, Siyonist varlık üzerine bir bela gibi çökecektir” dedi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları da aynı içerikte bir açıklama yaptı.