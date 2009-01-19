Hamas'ı ateşkese Türkiye ikna etmiş

* Gazze'de taraflar karşılıklı ateşkes ilan etti; İsrail Gazze'den çekiliyor. Bugün, yaşanan hızlı diplomasi trafiğiyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Hamas'ın Türkiye'nin talebi üzerine ateşkes ilan ettiği açıklandı.



* Ayrıca Türkiye'nin, ateşkesin sağlanması için taraflara aşamalı yol haritası sunduğu belirtiliyor.



İsrail'in Gazze operasyonu sürerken Ortadoğu'da ateşkes için temaslarda bulunan Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu, Hamas'ın Türkiye'nin talebiyle ateşkes ilan ettiğini söyledi.



Davutoğlu, Türkiye gibi ülkelerin, "bölgenin vicdanı" gibi hareket ettiğini vurguladı.



Uluslararası ateşkes çabalarının ardından, İsrail 17 Ocak akşamı tek taraflı ateşkes ilan etmiş, Hamas ve diğer Filistinli gruplar da 18 Ocak'ta ateşkes ilan etmişti.



İsrail'in 22 gün süren Gazze saldırılarının ardından ateşkese varılmış; İsrail askerleri Gazze Şeridi'nden çekilmeye başlamıştı. İsrail ile Hamas arasında geçen ay başlayan ve Gazze'de önemli bir kısmı sivil yaklaşık bin 300 cana mal olan saldırılar büyük yıkıma yol açtı.