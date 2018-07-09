'Hamas'a para ve parfüm vermek'le suçlanan Ebru Özkan'a şartlı tahliye

İsrail'de geçen ay tutuklanan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan hakkında bugün görülen duruşmada şartlı tahliye kararı verildi. Askeri mahkemenin verdiği karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan serbest bırakılacağı bildirildi.

Askeri savcılık tarafından hazırlanan Özkan hakkındaki iddianamede, Özkan'a İsrail devleti tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan Hamas'a para ve kıymetli eşya vererek, yardım yapmak suçlanmıştı. Özkan'ın Hamas'a verdiği söylenen eşyalar arasında 5 şişe parfüm ve şarj aleti de yer alıyor.

27 yaşındaki Özkan, 11 Haziran'da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda Türkiye'ye dönmek üzere uçağa binmeden önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. İsrail basını, tutukluluğu boyunca ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini ve ancak iki hafta sonra avukatla görüşebildiğini belirtti.

Beş şişe parfümü İsrail'e götürmeyi kabul etti

Haaretz gazetesine konuşan İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'ten bir yetkili, Özkan'ın "ulusal güvenliğe tehdit oluşturma ve terör örgütleriyle ilişkileri olma suçlamasıyla gözaltına alındığını" söyledi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Özkan'a yöneltilen ilk suçlama 2016 yılına ait. İddianameye göre, İstanbul'da havaalanında kendisine verilen beş şişe parfümü İsrail'e götürmeyi kabul ettiği ve burada kimliği bilinmeyen bir kişiye verdiği öne sürülüyor.

Özkan'ın bu parfümlerin Hamas tarafından "kara para aklamak" için kullanılacağını bildiği de iddia ediliyor.

İkinci olarak, Özkan'a bir cep telefonu şarjını İsrail'e götürme suçlaması yöneltiliyor. İddiaya göre, Özkan'dan aynı araştırma kurumunda çalışan bir iş arkadaşının verdiği şarj aletini Batı Şeria'ya götürmesi ve burada "para verdiğin arkadaşından çikolata getirdim" sözleriyle bir başka kişiye teslim etmesi istendi.

Ancak iddianamede Özkan'ın bu kişiyle buluşmadığı ve şarj aletini teslim etmediği gerekçesiyle şarj aletini İsrail'e getirmek suçlaması yöneltildi.

Ailesi ve avukatı iddiaları reddediyor

Özkan'a yöneltilen üçüncü suçlama da 2017 yılından. İddianamede, Özkan'ın İsrail'e seyahati öncesinde kendisine şarj aleti teslim eden arkadaşının kendisine bir de 500 dolar verdiği ifade ediliyor. Ayrıca Özkan'ın kendisi için 100 dolar ve İsrail'deki masrafları için de 1000 dolar daha aldığı öne sürülüyor.

Bu suçlamada da Özkan'ın parayı aldığı arkadaşının Hamas ile bağlantısı olduğundan haberdar olduğu ancak buna rağmen parayı kız kardeşi ve bir başka arkadaşı üzerinden İsrail'e getirdiği belirtiliyor.

Özkan'ın ailesi, kızlarının Kudüs'e hayran olduğunu ve burayı sık sık ziyaret ettiğini söylüyor. Ailenin verdiği bilgiye göre, Özkan, üç günlük Kudüs ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüşü sırasında gözaltına alındı.

Özkan'ın avukatı Omar Hamayse, iddianamenin hukuki değil, siyasi saiklerle hazırlandığını söyledi.

İsrail gazetelerine bir açıklama yapan Hamayse, "Bu durumun, kendilerini el Aksa ile özdeşleştiren Türkiye vatandaşlarını caydırmayı amaçladığı çok açık" dedi.