İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Dan Harel, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyonlarının sonunda burada Hamas'a ait hiçbir binanın ayakta kalmayacağını söyledi.



Yediot Aharonot gazetesinin Ynet sitesine göre, Dan Harel, "Operasyondan sonra Gazze'de Hamas'a ait hiçbir bina ayakta kalmayacak. Bu operasyon öncekilerden farklı. Çıtayı çok yükselttik ve bu yönde ilerliyoruz" dedi.



"Sadece teröristleri ve roketatarlarını vurmuyoruz" diyen Harel, "Hamas hükümetinin tamamını da vurduklarını", "hedeflerinde resmi binalar ile güvenlik güçlerinin bulunduğunu, tüm olan bitenin sorumlusu olarak Hamas'ı gördüklerini ve farklı kolları arasında ayrım yapmadıklarını" söyledi.



"Savaşın başında olduklarını, önlerinde daha zorlusunun bulunduğunu ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini" ifade eden Harel, "Gazze Şeridi'nde oyunun kurallarını değiştirmek istiyoruz" dedi.



İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.