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Dünya

HAMAS YİNE REDDETTİ GAZZE (A.A)

23 Mayıs 2011 13:06

-HAMAS YİNE REDDETTİ GAZZE (A.A) - 23.05.2011 - Hamas, ABD Başkanı Barack Obama'nın İsrail'i tanıma yönündeki çağrısını bir kez daha reddetti. Hamas sözcüsü Sami El Zuhri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Hamas, Amerikan yönetiminin İsrail işgalini tanıma konusunda Hamas'ı ikna etme girişimlerinde geçmişte başarısız olduğunu ve gelecekte de başarısız olacağını düşünüyor. Amerikan yönetimi Filistin halkının bir devlet kurma isteği karşısında işgale tam destek veriyor'' ifadesini kullandı. Obama, İsrail yanlısı etkin lobi grubu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) Washington'da düzenlenen toplantısında Hamas'a bir kez daha İsrail'in varolma hakkını tanıma ve şiddete son verme çağrısında bulunmuştu.

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