Hamas ve İsrail arasında ateşkes sağlandı

Hamas ve İsrail arasında 24 saat süren şiddetli çatışmanın ardından ateşkes sağlandığı öğrenildi.

Haaretz'in haberine göre İsrail'in, Hamas yeni füze saldırısı düzenlemediği sürece Gazze şeridindeki operasyonlarını durduracağı belirtildi. İki taraf arasındaki ateşkesin Mısır'ın arabuluculuğunda yapıldığı ifade ediliyor.

İsrail Ordusu basin servisi, İsrail uçaklarının Filistinli militanların roket saldırılarına karşılık olarak Gazze Şeridi'nde 140'dan fazla stratejik askeri hedefe karşı saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı ise ateşkesi, "İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda ateşkes sağlanarak 22.45'te yürürlüğe girdi" diye duyurdu.