-Hamas ve İslami Cihad arasında diyalog başladı GAZZE (A.A) - 17.01.2012 - Hamas ve İslami Cihad arasında birleşme görüşmeleri için diyalog başlatıldığı bildirildi. Gazze'deki Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye'nin makamından yayımlanan bildiride, Haniye'nin, İslami Cihad heyetiyle yaptığı görüşmede, taraflar arasında bir birliğin sağlanması için yoğun bir diyaloğun başlaması çağrısında bulunduğu belirtildi. İslami Cihad sözcüsü, birliği gerçekleştirmek amacıyla Filistin toprakları içinde ve dışında yoğun bir diyaloğun başladığını, bu yönde daha önceki girişimlerin sonuca varmadığını söyledi. Bu görüşmelerin, içte, dışta ve İsrail hapishanelerinde, iki hareket yönetiminden üst düzey yetkililer düzeyinde yapılmakta olduğunu söyleyen sözcü, Hamas ve İslami Cihad arasındaki bir birliğin ''Arap Baharı bağlamında Filistin kurtuluş hareketinin geleceği ve Filistin davasının çıkarına olacağını'' belirtti. Bunun, iki hareket arasındaki bir diyaloğun resmi olarak ilk açıklaması olduğu belirtildi.