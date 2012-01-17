T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamas ve İslami Cihad arasında diyalog başladı GAZZE (A.A)

17 Ocak 2012 19:31

-Hamas ve İslami Cihad arasında diyalog başladı GAZZE (A.A) - 17.01.2012 - Hamas ve İslami Cihad arasında birleşme görüşmeleri için diyalog başlatıldığı bildirildi. Gazze'deki Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye'nin makamından yayımlanan bildiride, Haniye'nin, İslami Cihad heyetiyle yaptığı görüşmede, taraflar arasında bir birliğin sağlanması için yoğun bir diyaloğun başlaması çağrısında bulunduğu belirtildi. İslami Cihad sözcüsü, birliği gerçekleştirmek amacıyla Filistin toprakları içinde ve dışında yoğun bir diyaloğun başladığını, bu yönde daha önceki girişimlerin sonuca varmadığını söyledi. Bu görüşmelerin, içte, dışta ve İsrail hapishanelerinde, iki hareket yönetiminden üst düzey yetkililer düzeyinde yapılmakta olduğunu söyleyen sözcü, Hamas ve İslami Cihad arasındaki bir birliğin ''Arap Baharı bağlamında Filistin kurtuluş hareketinin geleceği ve Filistin davasının çıkarına olacağını'' belirtti. Bunun, iki hareket arasındaki bir diyaloğun resmi olarak ilk açıklaması olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24