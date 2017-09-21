Hamas ve Fetih arasındaki uzlaşı sürecinde son durum ne?

Çeviri - Gonca Tokyol

Filistin direniş hareketi Hamas, El Fetih'in uzlaşı teklifine olumlu cevap verme kararı aldı. Hamas'tan yapılan resmi açıklamada, Gazze Şeridi’nin yönetimini elinde bulunduran örgütün, 'Filistin'in ulusal birliğini sağlama' isteğinde olduğu kaydedildi.

Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti yetkililerinin görevlerine başlamak üzere Gazze'ye yapacakları ziyaretin memnuniyetle karşılandığını ifade eden Hamas yetkilileri, ulusal uzlaşı hükümetinin görevini yapmasına katkı sağlanacağı da belirtti.

Hamas ve Fetih arasında daha önce uzun süreli görüşmelerin ardından 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş ancak söz konusu hükümet, iki grup arasında yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.

Kahire’de Mısırlı yetkililerle görüşmeler düzenleyen Hamas ve El Fetih, geçtiğimiz günlerde yıllar süren gerginlikten sonra uzlaşmaya ulaşılabileceğine dair somut açıklamalarda bulunmuştu. Hamas, El Fetih ile daha fazla diyalog kurarak aralarında husumete son vermek istediklerini duyururken, El Fetih de açıklamanın mutlulukla karşılandığını ifade etmişti.

Filistin'e yardımlar kesildi

Hamas, 2006 yılında Filistin’de düzenlenen son genel seçimlerde büyük bir zafer elde etti. Hamas parlamentoda 76 sandalye elde ederken, El Fetih'in sandalye sayısı 43'te kaldı. İsrail’i tanımadığını duyuran bir hareketin iktidara gelmesinin ardından Filistin’e yönelik dış yardımlar önemli ölçüde kesildi.

İsrailli asker Gilad Şalit'in Hamas tarafından kaçırılması sonrasındaysa İsrail örgütün birçok yetkilisini tutuklarken, 2007 Haziran'ında El-Fetih’le yaşanan çatışmalar sonrasında Hamas Gazze'de kontrolü ele geçirdi.

Birlik hükümeti girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı

O tarihten bu yana Hamas Gazze'yi, El Fetih ise Batı Şeria'nın İsrail işgali altında bulunmayan bölgelerini kontrol ediyor. İki örgüt arasında gerçekleşen birlik hükümeti girişimleri şimdiye kadar başarısızlıkla sonuçlandı.

Taraflar son olarak Mısırlı yetkililerle bir araya gelirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması da olumlu ilerleyen süreçte önemli bir adım olarak kabul edildi.

Abbas’ın konuşmasının "İsrail ile müzakere ve çözüm sürecinin başarısızlığının kabulü ve Filistin halkının haklarını yasal her yola başvurarak alma" anlamı taşıdığını kaydeden Hamas, yaptığı açıklamada uzlaşının hayata geçirilmesi yönündeki adımlara devam edileceğinin altını çizdi.

Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş ve Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu belirtmişti.