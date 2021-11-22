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Dünya

Hamas üyesi, Doğu Kudüs'te silahlı saldırı düzenledi; 1 kişi hayatını kaybetti

Polis, saldırganın 42 yaşında bir Filistinli olduğunu açıkladı

22 Kasım 2021 08:47

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Hamas üyesinin açtığı ateşte bir kişinin ölümüne neden olduğu, dört kişiyi de yaraladığı belirtildi. İsrail polisi saldırganı vurarak öldürdü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Eski Şehir bölgesinde meydana gelen saldırının Hamas'ın emriyle mi yoksa üyenin tek başına hareket etmesiyle mi gerçekleştiği bilinmiyor.

İsrailli yetkililer, saldırıda Güney Afrikalı göçmen Eliyahu Kay'ın öldürüldüğünü açıkladı. Kay, Yahudilerin ibadet için gittiği Batı Duvarı'nın inşaatında çalışmıştı.

Polis, saldırganın 42 yaşında bir Filistinli olduğunu açıkladı. Filistin medyası, saldırganın bir lise öğretmeni olduğunu aktardı.

Gazze'de Hamas, saldırının sorumluluğunu doğrudan üstlenmezken, saldırganın operasyonunu kutladı.

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