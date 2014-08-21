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Dünya

Hamas: Üç liderimiz öldürüldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, söz konusu liderlerin isimlerinin Raid el Attar, Muhammed Ebu Şemmale ve Muhammed Berhum olduğu belirtildi

21 Ağustos 2014 13:50

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında üç üst düzey Hamas liderinin öldürüldüğü açıklandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, söz konusu liderlerin isimlerinin Raid el Attar, Muhammed Ebu Şemmale ve Muhammed Berhum olduğu belirtildi.

İsrail ordusu henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Komutanların ölümü, İsrail’in 8 Temmuz’da Filistin’e karşı başlattığı operasyonda Hamas tarafının en üst düzey kaybı olduğu belirtiliyor.

AA muhabirinin Hamas'a yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kassam Tugayları liderleri, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. 

Saldırıda 4 Filistinli'nin daha hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını aktaran kaynaklar, söz konusu evin, 9 füzeyle hedef alındığını ve tamamıyla yıkıldığını kaydetti.

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