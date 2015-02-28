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Dünya

'Hamas terör örgütüdür'

Mısır'da Kahire Acil İşler Mahkemesi, Hamas'ın terör örgütleri listesine alınmasına yönelik davayı karara bağladı

28 Şubat 2015 22:25

Mısır'da bir mahkeme, Hamas Hareketi'nin "terör örgütü" olduğuna hükmetti.

ntv.com.tr'nin haberine göre, Abidin bölgesindeki Kahire Acil İşler Mahkemesi, Hamas Hareketi'nin "terör örgütü" olduğuna karar verdi. Mahkemenin başka bir dairesi ise 26 Ocak'ta Hamas'ın "terör örgütü" olarak kabul edilmesi talebiyle açılan benzer bir davada takipsizlik kararı vermişti.

Mısır'da Semir Sabri ve Eşref Said isimli avukatlar, Hamas'ın "terör örgütleri listesine alınması" talebiyle dava açmıştı. 

Kahire Acil İşler Mahkemesi, 4 Mart 2014'te de "Hamas'ın Mısır'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ve ülkede bulunan merkezlerinin kapatılmasına" karar vermişti.

 

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