'Hamas terör örgütü'

T24-



Crowley, günlük basın toplantısında bir gazetecinin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ın terör örgütü olmadığı yönündeki sözlerine katılıyor musunuz" şeklindeki sorusunu yanıtladı.





ABD'nin Hamas'a yönelik tutumunda bir değişiklik olmadığını kaydeden Crowley, "son birkaç yılı izleyen, İsrail'e, sivil nüfusa binlerce roket fırlatıldığını gören bir kişinin, Hamas'ı bir terör örgütü olarak kabul edebileceğini" ifade etti. Crowley, "ABD, Hamas'ı bir terör örgütü olarak tanımladı ve bu konudaki görüşümüz net" diye konuştu.





Crowley, İsrail'nin Gazze'ye giden yardım gemilerine saldırısında Türk asıllı ABD vatandaşı Furkan Doğan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili bir Amerikan soruşturmasının olup olmayacağının sorulması üzerine, halen gemide neler yaşandığına dair daha fazla bilgi toplamakta olduklarını söyledi.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Crowley, bir başka soru üzerine, İran'a yaptırım tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde bu hafta oylamaya sunulmasını beklediklerini bildirdi.