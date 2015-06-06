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Dünya
Deutsche Welle

Hamas terör örgütleri listesinden çıkarıldı

Mısır’da bir temyiz mahkemesi, Filistinli Hamas örgütünü terör örgütleri listesinden çıkarttı.

06 Haziran 2015 19:52


Gazze Şeridi'nde etkin olan radikal İslamcı Hamas örgütü Mısır'da terör örgütleri listesinden çıkartıldı. El Ahram gazetesinin haberine göre temyiz mahkemesi, şubat ayında Hamas'ın terör örgütleri listesine alınmasını ve faaliyetlerinin yasaklanmasını öngören hükmü bozdu. Gerekçeli kararda alt mahkemenin hukuken böyle bir hüküm vermeye yetkili olmadığı ifade edildi.

Mısır'da seçimle göreve gelen devlet başkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevinden uzaklaştırılması sonrasında Sina Yarımadası'nda güvenlik güçlerine saldırılar düzenlenmişti. Mısır hükümeti geçen yılın ekim ayında düzenlenen ve 33 kişinin öldüğü saldırılardan Hamas'ı sorumlu tutmuştu. Hamas ise bu iddiaları reddetmişti.

Birçok gözlemci, Hamas'ın terör örgütü kabul edilmesinin Mısır'ın Filistin-İsrail barış görüşmelerinde oynadığı arabuluculuk rolünü tehlikeye soktuğunu açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MısırFilistinli HamasHamasAhramMuhammed MursiSina YarımadasıMısır Filistin-İsrailWelle Türkçe DPA Reuters

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