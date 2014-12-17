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Dünya
Deutsche Welle

Hamas terör listesinden çıkarıldı

Avrupa Adalet Divanı, Filistinli İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) terör listesinden çıkardı. AB'ye, Yüksek Mahkeme kararına itiraz için 3 ay süre tanındı.

17 Aralık 2014 14:32


Avrupa Adalet Divanı, AB kararına itiraz eden Hamas'ın başvurusunu ele aldı. Yüksek Mahkeme, AB'nin Filistinli örgütü terör listesine dâhil ederken usul hatası yaptığına hükmetti.

Hamas'ın askeri kolu AB terör listesine 2001, siyasi kolu ise 2003 yılında dahil edilmiş, örgütün ve örgüt üyelerinin Avrupa bankalarındaki mal varlığı dondurulmuştu.

Yüksek Mahkeme, kararda, Hamas'ın gerçekten bir terör örgütü olup olmadığına ilişkin bir yargıya varılmadığına dikkat çekti. Karar uyarınca Hamas'a ilişkin yaptırımlar 3 ay daha yürürlükte kalmaya devam edecek.

AB, 3 aylık süre zarfında Yüksek Mahkeme'nin işaret ettiği usul hatalarını giderebilecek ya da kararı temyiz edebilecek.

İsrail'i yok etmek isteyen örgüt

İslami Direniş Hareketi (Hamas), ilk İntifada'nın başlamasından kısa bir süre sonra, 1987 yılının aralık ayında kuruldu. Örgüt İsrail'i yok etmeyi ve Filistin'de bir İslam devleti kurmayı hedefliyor.

Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın El Fetih hareketiyle çatışmaya giren Hamas, 2007 yazında Gazze Şeridi'nde kontrolü ele geçirdi. El Fetih'le barışan Hamas, Gazze Şeridi'ni askeri açıdan kontrolü altında bulundurmaya devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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