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Dünya

Hamas sözcüsü Zuhri Türkiye’yi övdü

Dr. Sami Ebu Zuhri, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği politikayı övdü.

18 Ocak 2009 02:00

Hamas’ın resmi sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği politikayı övdü.

Hamas’ın resmi sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği politikayı överek, “Türkler Arap değil ama insanlıklarını unutmamışlar. Bu saldırılar karşısında çok onurlu bir davranış sergilediler. Birçok Arap liderinin göremediğini, Başbakan Erdoğan gördü” dedi. İnsani Yardım Vakfı’nın davetlisi olarak İstanbul’da bulunan Ebu Zuhri dünkü basın toplantısında, “Eğer Türkiye Gazze hududunda olsaydı, bunlar asla yaşanmazdı” dedi.

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