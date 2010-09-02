-HAMAS SALDIRININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ GAZZE (A.A) - 02.09.2010 - Filistin ile İsrail arasında bugün başlayacak doğrudan barış görüşmeleri öncesinde işgal altındaki Batı Şeria'da son üç gün içinde düzenlenen ikinci saldırının sorumluluğunu da Hamas örgütü üstlendi. Batı Şeria'da dün gece araçlarına ateş açılan 2 İsraillinin yaralanmasının sorumluluğu, Hamas örgütünün askeri kanadı adına üstlenildi. Reuters ajansının duyurduğuna göre Hamas'ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetimini işaret ederek, "Saldırının, Siyonist düşmana artık saldırı olmayacağı sözü verenlere bir mesaj" olduğunu söyledi. Batı Şeria'da önceki gün de bir İsrail aracına ateş açılarak 4 İsraillinin öldürülmesinin sorumluluğunu da üstlenen Hamas, yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu. Hamas örgütü yetkilileri dün, saldırının ardından gece Filistin güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla 15O üyelerinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Güçleri üç yıl önce El Fetih ile girdiği çatışmaların adından Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçiren Hamas'ın milletvekili Ömer Abdülrazık, gözaltıların siyasi olduğunu savunarak, Mahmud Abbas'ı İsrail'i memnun etmeye çalışmakla suçlamıştı. Hamas, İsrail ile barış görüşmeleri yürütülmesine karşı çıkıyor.