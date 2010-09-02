HAMAS: Saldırıları kesmeyeceğiz

T24- Batı Şeria'da 4 İsraillinin ölümü, 2'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan son iki saldırının sorumluluğunu üstlenen Hamas, İsraillilere yönelik saldırıların süreceğini açıkladı.



Hamas sözcülerinden Ebu Zuhri, direniş operasyonlarının devam edeceğini belirtti.



Zuhri, saldırıların ardından yüzden fazla Hamas üyesini gözaltına alan Filistin yönetimi ve İsrail'e atıfla, "İşgalciler ve El Fetih'in alacağı önlemler bunları engelleyemeyecek" diye konuştu.



Hamas, İsrail ile barış görüşmeleri yürütülmesine karşı çıkıyor.