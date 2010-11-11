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Dünya

HAMAS POLİSİ ARAFAT'I ANMA TÖRENİNİ DAĞITTI GAZZE (A.A)

11 Kasım 2010 16:16

-HAMAS POLİSİ ARAFAT'I ANMA TÖRENİNİ DAĞITTI GAZZE (A.A) - 11.11.2010 - Hamas polisinin, Filistin lideri Yaser Arafat'ın 6. ölüm yılında düzenlenen anma törenini dağıttığı belirtildi.  Filistinli milletvekili Eşref Cuma, polisin anma töreninde Arafat'la ilgili özel film gösterisine müdahale ettiğini ve katılımcıların büyük çoğunluğunu ve gazetecileri gözaltına aldığını söyledi. Hamas, 2007 yılında, Arafat'ın halefi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bağlı birliklerden Gazze'nin kontrolünü ele geçirdiğinden bu yana, Arafat'ın ölüm yıldönümünde anma törenleri düzenlenmesini yasaklamıştı. Batı Şeria'da ise Filistin lideri Abbas, Arafat'ın mezarı başında toplanan binlerce kişiye ulusal birlik çağrısında bulundu.

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