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HAMAS, ORTADOĞU DÖRTLÜSÜ'NÜN DAVETİNE TEPKİ GÖSTERDİ WASHİNGTON (A.A)

21 Ağustos 2010 00:07

-HAMAS, ORTADOĞU DÖRTLÜSÜ'NÜN DAVETİNE TEPKİ GÖSTERDİ WASHİNGTON (A.A) - 20.08.2010 - ABD, AB, Rusya ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün, İsrail ve Filistin yönetimi arasında doğrudan görüşmelere geçilmesi yönündeki çağrısına Hamas tepki gösterdi.  Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Hamas yönetimi sözcüsü Sami Ebu Zuhri, barış görüşmeleri ile ilgili yeni girişimin ve içeriğinde verilen sözlerin, ''Filistin halkını ve uluslararası kamuoyunu kandırmaktan başka bir şey ifade etmediğini'' kaydetti.     Sözcü, ''Hamas olarak Ortadoğu Dörtlüsü ve ABD yönetiminin İsrail-Filistin müzakerelerini yeniden başlatma davetini reddediyoruz ve bu davetin ve sonuçlarının Filistin halkına taahhütte bulunmadığına inanıyoruz'' diye konuştu.

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