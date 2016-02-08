Hamas, örgüt üyesini idam etti



Filistinli radikal dinci Hamas örgütünün silahlı kolu ilk defa bir üyesini infaz etti. İzzeddin el Kassam Tugaylarının bildirdiğine göre üst düzey örgüt mensubu, Hamas askeri mahkemesi tarafından ‘kurallara ve ahlaka aykırı davranmaktan' suçlu bulunarak idama mahkûm edilmişti. Hamas'a yakın çevrelerce sanığın İsrail hesabına casusluk yaptığı belirtilmekteydi.

Tugayların önemli bir biriminden sorumlu olan şahsın, Hamas'ın silah kaçırdığı tünellerin denetlenmesiyle de görevlendirilmiş olduğu ve eşi ile çocuğunu İsrail'in Gazze kentine yaptığı hava saldırısında kaybeden tugay başkanı Muhammed Deif'in yakınları arasında yar aldığı öğrenildi.