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Dünya
Deutsche Welle

Hamas, örgüt üyesini idam etti

İdam cezasına çarptırılan Hamas üyesi hakkındaki hüküm infaz edildi.

08 Şubat 2016 13:47


Filistinli radikal dinci Hamas örgütünün silahlı kolu ilk defa bir üyesini infaz etti. İzzeddin el Kassam Tugaylarının bildirdiğine göre üst düzey örgüt mensubu, Hamas askeri mahkemesi tarafından ‘kurallara ve ahlaka aykırı davranmaktan' suçlu bulunarak idama mahkûm edilmişti. Hamas'a yakın çevrelerce sanığın İsrail hesabına casusluk yaptığı belirtilmekteydi.

Tugayların önemli bir biriminden sorumlu olan şahsın, Hamas'ın silah kaçırdığı tünellerin denetlenmesiyle de görevlendirilmiş olduğu ve eşi ile çocuğunu İsrail'in Gazze kentine yaptığı hava saldırısında kaybeden tugay başkanı Muhammed Deif'in yakınları arasında yar aldığı öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HamasKassam TugaylarınınGazzeMuhammed DeifDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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