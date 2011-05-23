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Dünya

HAMAS OBAMA'NIN KONUŞMASINI KINADI TEL AVİV (A.A)

23 Mayıs 2011 12:43

-HAMAS OBAMA'NIN KONUŞMASINI KINADI TEL AVİV (A.A) - 23.05.2011 - Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas hareketi, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nde (AIPAC) yaptığı konuşmayı kınadı. Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zühri, açıklamasında bu konuşmanın, ABD hükümetinin Filistin halkının özgürlüğü pahasına İsrail işgalini desteklemeye devam edeceğini gösterdiğini belirtti. Ebu Zühri, Amerika'nın "Hamas'ı İsrail'i tanımaya zorlamasının da başarısız kalacağını" vurguladı. Obama, geçen Perşembe akşamı Ortadoğu konusunda yaptığı açıklamada, kurulacak bir Filistin devletinin 1967 sınırlarına dayanması gerektiğini söylemesine rağmen, dün AIPAC konuşmasında bir anlamda geri adım atmış ve "1967 sınırları" sözleriyle, 6 Gün Savaşı'nın başladığı 5 Haziran 1967'deki sınırları kastetmediğini dile getirmişti. Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan da yaptığı açıklamada, Obama'nın, açıklamasını eleştirdi ve ABD'ye güvenen Arapları ve Filistinlileri, bu tutumlarını yeniden düşünmeye çağırdı. Rıdvan, bu açıklamayı kabul etmediklerini belirterek, açıklamanın sadece, Filistin halkının hakları pahasına tamamen işgalden yana bir tavrı yansıttığını ifade etti. "ABD yönetiminin sadece Siyonist varlığın güvenliğini korumak için çalıştığını" söyleyen Rıdvan, konuşmanın, ABD'nin, 1967 sınırlarından veya bir Filistin devletinden bahsetmeyip, bir aldatmaca oyunu içinde olduğunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. Rıdvan, Arap ülkelerini Filistin halkına destek olmaya da çağırdı.

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