Hamas Müslüman Kardeşler'le 'bağını koparıyor'

Gazze yönetiminin başındaki Hamas'ın bugün yayımlaması beklenen yeni siyaset belgesinde, 'İsrail'in yok edilmesi' için yaptığı çağrıyı geri çekeceği ve Müslüman Kardeşler ile ittifakından vazgeçeceği bildirildi.

Reuters haber ajansı, haberini Körfez ülkelerinden isimlerini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdı.

Bugün açıklanması beklenen belkge için İsrail hükümeti ise "Hamas dünyayı kandırmaya çalışıyor" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü David Keyes, "Terör tünelleri açıp İsrailli sivillere binlerce roketle saldırıyorlar. Gerçek Hamas budur" dedi.

Hamas'ın bu girişiminin, Müslüman Kardeşleri 'terörist bir örgüt' olarak kabul eden Mısır'ın yanı sıra Körfez ülkeleri ve Hamas'ı 'terör örgütü' olarak sınıflandıran Batılı ülkelerle ilişkileri iyileştirme amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar, 2007'den bu yana Gazze Şeridi'nde yönetimde olan Hamas'ın yeni belgesinde 1967 sınırları içerisinde bir Filistin Devleti'ne geçişi kabul edeceğinin yazdığını kaydetti.

Ancak Hamas'ın açıklayacağı belgede İsrail devletinin var olma hakkını reddetmeye ve ona karşı "silahlı mücadeleyi" savunmaya devam edeceği kaydediliyor.

İsrail, 1967'de Mısır, Ürdün ve Suriye ile yaptığı savaşın sonucunda Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmişti.

İsrail Gazze'den 2005 yılında çekilmişti.

Hamas'ın siyasi rakibi El Fetih'in lideri Mahmud Abbas, gelecekte kurulacak bir Filistin Devleti'nin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kapsaması gerektiğini savunuyordu.

Filistin Yönetimi bu çerçevede İsrail ile barış görüşmeleri yürütmüş, ancak ABD'nin arabuluculuğundaki son müzakereler üç yıl önce çökmüştü.

Siyaset belgesinin, 1988'de yayımlanan, örgütün yapısını ve amaçlarını ortaya koyan ve 'İsrail'in yok edilmesi' çağrısı yapan Hamas sözleşmesinin yerine geçip geçmeyeceği ya da onu değiştirip değiştirmediği belirsizliğini koruyor.

Haberde, Hamas'ın Katar'daki bir sözcüsünün yorum yapmaktan kaçındığı belirtiliyor.

Haber ajansına konuşan kaynaklar, Hamas belgesinin Mahmud Abbas'ın Washington'ı 3 Mayıs'ta ziyaret etmesinin ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yeni bir İsrail-Filistin barış süreci için hazırlanmasının öncesinde yayımlanacağına dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bu belgenin Hamas'ın Batı ile ilişkilerini yumuşatmasını ve Filistin Yönetimi ile uzlaşmasını sağlayabileceğini belirtiyorlar.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Müslüman Kardeşler'i 'terör örgütü' olarak kabul ediyor.

Müslüman Kardeşler İslamcı militanlarla bağları olduğunu reddediyor ve İslamcı siyasi partilerin seçimle işbaşına gelmelerini savunuyor.