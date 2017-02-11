T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamas: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık

"Mısır'ın ulusal güvenliğiyle alakalı tüm endişeler ortadan kaldırılacak"

11 Şubat 2017 20:19

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, Mısır'la gelişmiş bir ilişki içinde olmak istediklerini ve Mısır'ın ulusal güvenliğiyle alakalı tüm endişeleri ortadan kaldıracaklarını dile getirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, hareketinin Mısır'la ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Refah Sınır Kapısı geçici olarak açıldı

Heniyye, Katar'ın desteğiyle Gazze Şeridi'nin güneyinde inşa edilen evlerin dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık." dedi.

Mısır'la ilişkileri önemsediklerini ve "gelişmiş bir ilişki" hedeflediklerini ifade eden Heniyye, Mısır'ın ulusal güvenliğiyle alakalı tüm endişeleri ortadan kaldıracaklarını dile getirdi.

Konuşmasında Mısır'a yaptığı son ziyarete de değinen Heniyye, "Mısır'daki kardeşlerimizle siyasi durum, ikili ilişkiler, Gazze'nin ihtiyaçları ve ablukanın kaldırılması meselelerini görüştük. Temaslarımız kapsamında güvenlik konusuyla ilgili endişeleri de ele aldık." ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi'ne ilk kez giren ürünler oldu"

Refah Sınır Kapısı yoluyla Mısır ile Gazze arasında ticari ilişkileri geliştirme yönünde bazı görüşmelerin yapıldığını belirten Heniyye, şunları kaydetti:

"Bugün Refah Sınır Kapısı 3 gün süreyle açıldı. Geçişler sırasında buğday, araba ve bazı inşaat malzemeleri gibi ilk kez Gazze Şeridi'ne giren ürünler oldu. Sınırda ticaretin geliştirilmesi yönünde görüşmeler var."

ETİKETLER

MısırHamasGazzeilişkigüvenlikİsmail Heniyye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24