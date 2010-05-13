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Dünya

Hamas Mısır'ı suçladı

Gazze Şeridi’nde iktidardaki Hamas örgütü, Mısır’ı "Filistinlilere eziyet etmek" ile suçladı.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Gazze Şeridi’nde iktidardaki Hamas örgütü, Mısır’ı "Filistinlilere eziyet etmek" ile suçladı.


El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, örgütün sözcüsü Sami Ebu Zuhuri, "Mısır güvenlik güçleri tutukladığı Filistinlilere eziyet ediyor" dedi.


Ebu Zuhuri, Mısır güvenlik güçlerinin tutukladığı Filistinlilere her zaman eziyet ettiğini, bu kişiler arasında 30 Hamas üyesinin de bulunduğunu belirtti.


Mısır’ın tutukladığı Filistinlilere "çok kötü muamelede" bulunduğunu ileri süren Ebu Zuhuri, Mısır sahil güvenlik güçlerinin dün bir Filistinlinin teknesini devirerek bir kişinin boğularak ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olduğunu kaydetti.

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