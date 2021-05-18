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Dünya

"Hamas, Mısır'ın İsrail'le ateşkes önerisini kabul etti" iddiası

18 Mayıs 2021 22:40

Mısır'ın İsrail-Filistin arasında ateşkes önerdiği bildirilerek, Hamas'ın bu ateşkese olumlu yanıt verdiği, İsrail'in ise henüz yanıt vermediği iddia edildi.

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