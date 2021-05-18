"Hamas, Mısır'ın İsrail'le ateşkes önerisini kabul etti" iddiası

Fransa'nın başkenti Paris'e ziyaret düzenleyen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, mevkidaşı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgede yaşanan ölümcül çatışmaya yönelik, hızlı bir ateşkes sağlamayı amaçlayan görüşmelerde bulunduğu açıklandı.

10 Mayıs'ta bölgede meydana gelen şiddet olaylarından bu yana Hamas ile İsrail arasında bir ateşkese aracılık etmeye çalışan Mısır'ın İsrail-Filistin arasında perşembe günü saat 06.00'dan itibaren başlayacak bir ateşkes önerdiği bildirilerek, Hamas'ın bu ateşkese olumlu yanıt verdiği, İsrail'in ise henüz yanıt vermediği belirtildi.