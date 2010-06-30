Hamas milletvekilinin özgürlüğü 45 gün sürdü

T24 - Doğu Kudüs'te ikamet eden Hamas milletvekili Muhammed Ebu Tir, 4 yıl yaşadığı tutukluluk halinin ardından İsrailli yetkililerce Kudüs'ü terk etme isteğini yerine getirmediği gerekçesiyle serbest bırakıldıktan bir ay sonra yeninden tutuklandı.



İsrail'de, 4 yıldır cezaevinde tutulduktan sonra yaklaşık bir buçuk ay önce serbest bırakılan Kudüs'te yerleşik Hamas milletvekillerinden Muhammed Ebu Tir, tekrar tutuklandı.



Ebu Tir'e, 20 Mayıs'ta cezaevinden çıktıktan sonra Kudüs'ü terk etmesi için 19 Haziran'a kadar süre verilmiş; ancak Ebu Tir, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir köyünde bulunan ve ailesinin 500 yıldır yaşadığını söylediği evini asla terk etmeyeceğini belirtmişti.



Ebu Tir'in (60) yanı sıra yine Kudüs'te yerleşik Hamas milletvekilleri Halid Ebu Arafa (49), Ahmed Atun (42) ile Muhammed Tota'dan (41) da Hamas ile bağlarını sürdürdükleri gerekçesiyle Kudüs'ü terk etmeleri istenmiş ve dört milletvekiline de Temmuz ayı başına kadar süre vermişti. İsrail polisi, aynı zamanda söz konusu 4 Hamaslı milletvekilinin, İsrail tarafından verilen kimlik kartlarına da el koymuştu.



Milletvekilleri, İsrailli asker Gilad Şalit'in 25 Haziran 2006'da Gazze'ye kaçırılmasının ardından, İsrail'in Batı Şeria'da Hamas milletvekilleri ve üst düzey isimlerine yönelik giriştiği tutuklama kampanyası sırasında cezaevine konulmuştu. Bunlardan ilk olarak, kısa bir süre Filistin Ulusal birlik hükümetinde bakanlık yapan Ahmed Ebu Arafa, 2008 yılı Eylül ayında serbest bırakılmıştı.



Ancak İsrail polisinin verdiği sürenin dolmasına rağmen Ebu Tir'in tutuklanmaması, İsrail'in sürgün uygulamasından vazgeçtiği şeklinde yorumlanmıştı.



Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas da milletvekillerinin durumunu hem Amerikan yönetimine hem de diğer ülkelere iletmiş; ayrıca uygulamanın durdurulması için İsrail'e resmen başvuruda bulunmuştu. Abbas, Hamaslı milletvekillerine sürgünün, barış çabalarının önünde çok büyük engel çıkaracağını da belirtmişti.



Bu arada, milletvekilleri adına avukatları tarafından İsrail Adalet Yüksek Mahkemesine de bir başvuru yapılmış ve sürgün uygulamasının durdurulması talep edilmişti.



Ebu Tir'in bugün (30 Haziran 2010) Doğu Kudüs'ün güneyinde Armon Hanatziv Mahallesi'nin girişinde tutuklandığı ve sorgulanmak üzere Filistinliler'in "Moskobiyya" adını verdikleri Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.



İsrail polisinden bir kaynak ise Ebu Tir'in yarın Kudüs'te mahkemeye çıkarılacağını; mahkemede ya sürgün kararı ya da yasa dışı olarak Kudüs'te oturmaktan dolayı gözaltında tutulması kararı verilebileceğini ifade etti.



Ebu Tir, yaklaşık 30 yılını İsrail cezaevlerinde geçirdi. Cezaevinde bulunduğu süre içinde anne-babasını yitirdi; kızları evlendi; torunları olup büyüdü. Ebu Tir, Haaretz gazetesine verdiği bir söyleşide, "tek bir kurşun bile sıkmamasına rağmen tüm bunların olduğunu" söylemişti.





