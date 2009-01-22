Hamas militanları, El Fetih avına çıktı

Hamas, Gazze Şeridi’nin kontrolünü yeniden ele almaya ve şüpheli gördüğü “işbirlikçileri” aramaya başladığını bildirdi.



İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesinin ardından Hamas, bölgede kontrolünü yeniden ele almaya ve şüpheli gördüğü "işbirlikçileri" aramaya başladı. Hamas'ın İçişleri Bakanlığı sözcüsü Ehab el Gsayin, El Fetih üyelerinin isimlerini vermeksizin, "İç güvenlik kurumuna işbirlikçilerini yakalama ve cezalandırma talimatı verildi.



Savaşçılar hakkında işgalciye bilgi vererek direnişe darbe vurmaya çalışan onlarca işbirlikçi yakalandı" dedi. Gazze'de El Fetih'in yayınladığı bir bildiride ise Gazze'de savaş sona erdiğinden beri Hamas militanlarının El Fetih mensuplarına bir dizi saldırıda bulunduğu belirtildi ve bu saldırılar arasında "El Fetih üyelerinin ayaklarından vurulması, vahşice infaz ve cesetleri enkaza atmanın" bulunduğu öne sürüldü.



Bu suçlamaları reddeden Gsayin, sadece İsrail ile işbirliği yapanların peşinde olunduğunu belirterek, "Bu, El Fetih'in hep aynı yalanları ve temelsiz suçlamaları. Aynı zamanda zaferin ışığını ve düşmanın kendilerini iktidara yeniden taşımak için hiçbir şey yapamamasından duydukları hayal kırıklığını gölgeleme girişimi" diye konuştu.



Gazze sakinleri de savaş sırasında kimliği belirsiz kişilerce bazı şüpheli işbirlikçilerin öldürüldüğünü söylediler. Hamas, El Fetih'i, Gazze'de iktidarı yeniden ele almak için İsrail ile işbirliği yapmak, El Fetih de Hamas'ı roket saldırılarıyla İsrail'i kışkırtmakla suçluyor. Bu arada, Hamas yönetimi İsrail'in saldırısından kurtulan Eğitim Bakanlığında birçok çalışanın işlerine döndüğünü, binaları yıkılan bakanlıkların mensuplarının da diğer binalarda çalışmaya başlayacağını bildirdi.



Gazze'de üniformalı polislerin de sokaktaki yerlerini aldığı bildiriliyor. Hamas, saldırıda 230 polin öldüğünü bildirmişti.



Obama, Abbas'ı telefonla aradı



Bu arada Obama, Filistin lideri Mahmud Abbas'ı telefonla arayarak, Ortadoğu'da barışı sağlamak için çaba göstereceği sözünü verdi. Filistinli müzakereci Saib Erekat, yaptığı açıklamada, "Obama, kendisinin ve yönetiminin, Devlet Başkanı Abbas ile bölgede barışa ulaşmak için tam bir ortaklık içinde çalışacağını tekrarladı" dedi. İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in bir sözcüsü ise Obama'nın İsrail liderini telefonla arayıp aramadığını bilmediğini söyledi.