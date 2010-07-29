Hamas mağazalara da karıştı

T24- Kadınlara getirilen nargile, motosiklet ve gece yarısı sonrası sokağa çıkma yasaklarının ardından, Hamas bu kez de kadın iç giyim ve elbise mağazalarına sınırlamalar getirdi.





Gazze Şeridi'nde fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas'a ait polis, bölge çapında kadın iç giyim ve elbise mağazalarına sınırlamalar getirdi.





Polis, vitrinlerde iç çamaşırı ya da pijamaların sergilenmesini, dükkanlarda elbise deneme kabinlerinin bulunmasını, vitrinlerde renkli ya da koyu cam kullanılmasını yasakladı.





Ayrıca, kadın eşyaları satan mağazalarında güvenlik kamerası bulundurulması da yasaklandı.





Gazze'deki polis sözcüsü Ayman El-Batnici, yeni sınırlamaların, edep ve ahlakın korunmasını, böylece insanların ''kendilerini sokaktaki gibi rahat hissetmelerinin'' sağlanmasını amaçladığını söyledi.





Bu ayın 18'inde Hamas polisi, Filistinlilerin ahlak ve örfleriyle çatıştığı gerekçesiyle, kamuya açık yerlerde kadınların nargile içmesine yasak getirmişti. Ayrıca, kadınların motosiklet kullanması ve gece yarısı sonrasına kadar düğünlerde kalmaları da yasaklanmıştı.





Hamas daha önce de öğrenci, avukat ve öğretmenlere başörtüsü mecburiyeti getirmişti.





Geçen Cumartesi günü da Hamas polisinin, çeşitli mağaza ve dükkanlarda, üzerinde ''ahlaka uymayan sözler'' bulunan bazı tişörtlere de el koyduğu bildirilmişti.

