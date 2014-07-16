Hamas liderlerinin evlerine bomba yağdı



Hamas'ın siyasi büro üyesi Mahmud Zahar'ın evi, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Mahmud Zahar ve ailesinin saldırı sırasında evde olmadığı bildirildi.

İsrail, Gazze'nin batısı ve Cabaliye'de Hamas'ın üst düzey yöneticilerine ait bir dizi konuta da saldırı düzenledi. Bu saldırılarda da can kaybı olmadığı belirtildi.

Filistinli kaynaklar Gazze Şeridi'nde bu sabah düzenlenen hava saldırılarında 5 kişinin daha öldüğünü açıkladı. Böylece 8 Temmuz'da başlayan İsrail askeri operasyonunda can veren Filistinli sayısı 202'ye yükseldi.