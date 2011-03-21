-HAMAS LİDERLERİNDEN HAMDAN: "ABBAS MANEVRA YAPIYOR" TEL AVİV (A.A) - 21.03.2011 - Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Hamas ile El Fetih arasındaki bölünmeye son vermek üzere Gazze'ye gitmeye hazır olduğunu açıklayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "manevra" yapmakla suçladı. Hamdan, Hamas'a yakınlığı ile bilinen El Risale gazetesine yaptığı açıklamada, "Abbas birlik istiyorsa, İsrail'le güvenlik alanındaki işbirliğine, siyasi tutuklamalara son versin. 2006 seçimlerinin sonuçlarını tanısın" dedi. Hamdan ayrıca, kurulacak bir hükümetin güvenoyu için mutlaka Filistin meclisine sunulması gerektiğini kaydetti. Filistin Yasama Konseyinde çoğunluk Hamas'ın elinde bulunuyor. Usame Hamdan, Abbas'ın seçim konusunda söylediklerinde ciddi olmadığını da öne sürdü. Abbas'ın daha önce de seçime gideceğini söylediğini, ancak bunu yerine getirmediğini belirten Hamdan, "yeni girişimini oturtacağı bir zemin bulunmayan Abbas'ın, Gazze'deki Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye'yi arayarak manevra yaptığını", bir olumsuzluk halinde Hamas'ı suçlamak için de İsrail'den yardım aldığını savundu. Hamdan, Abbas'ın Batı Şeria'daki yerleşimler konusunda başarısızlığa uğradıktan sonra pozisyonunun zayıfladığını, bu nedenle diyalog değil Hamas ile birlikte bir hükümet oluşturmayı amaçladığına inandığını kaydetti. Hamdan, Hamas hükümetinin Mısırlı arabulucular eşliğindeki diyalog görüşmelerinde ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini, Abbas'ın ise varılan anlaşmaları birkaç kez ihlal ederek, güvenilir bir kişi olmadığını ispatladığını öne sürdü. Gazze'de 15 Mart Koalisyonu tarafından düzenlenen "birlik ve işgale son" gösterilerine de değinen Hamdan, "Bu gösterilerin ardında, bazı kişilerin gizli niyetlerinin bulunduğunu" dile getirdi. Hamas, Gazze'de 15 Martta 300 binden fazla kişinin katılımıyla başlayan ve zaman zaman devam eden gösterileri zor kullanarak dağıtmıştı. Olayları görüntülemek isteyen basın mensupları gözaltına alınmış, ekipmanlarına el konulmuş, bazı basın organlarının bürolarına baskınlar düzenlenmişti. Hamas yönetiminin İçişleri Bakanlığı, gösteriye katılanların çoğunun El Fetih'e bağlı eski güvenlik görevlileri olduğunu ve gösterileri "kaos yaratmak amacıyla kullandıklarını" öne sürmüştü. Macaristan'da temaslarda bulunan Mahmud Abbas, Gazze'ye gitme niyetinde ciddi olduğunu açıklamış, "Eğer İsrail Erez geçişinden girmeme izin vermezse Mısır'a gidip, Gazze'ye Refah'tan girerim" demişti. Abbas, Hamas'ın kabul etmesi halinde gezisini keserek, derhal Gazze'ye gitmeye hazır olduğunu ifade etmişti.