Hamas liderinin evine saldırı



İsmail Haniye'nin oğlu, İsrail uçakları tarafından Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan eve iki hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Hamas'a ait El Aksa TV, füzelerin isabet ettiği evin harabeye döndüğünü, saldırı sırasında evde kimsenin olmadığını bildirdi. El Aksa TV'nin de İsrail tarafından vurulduğu kaydedildi.

İsrail'in havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda dün 30 Filistinli can verdi. Bu sabahki saldırılarda ise 16 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Böylece 8 Temmuz'da başlayan saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı bin 100'ü aştı. Yaralı sayısı ise 6 bin 500 olarak bildirildi.

İsrail Ordusu, Gazze'nin doğu ve kuzeyinde yaşayan Filistinlilere evlerini terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Mısır'a giden Filistinli üst düzey bir heyetin İsrail'le dolaylı ateşkes görüşmelerine bugün başlaması bekleniyor. Heyette Hamas'tan bir temsilcinin de bulunduğu belirtildi.