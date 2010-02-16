Hamas liderine film gibi suikast

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Hepsi farklı şehirlerden geldi

Kimliklerini tenis kıyafetleriyle gizlediler

Boğarak öldürüldüler

Dubai'de, 19 Ocak tarihinde Hamas komutanı Mahmud El Mebhu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturmada önemli ipuçları elde edildi.Dubai polisi, suikastin 11 kişilik bir ölüm timi tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.NTV'nin haberine göre Fransız, Alman, İrlanda ve İngiliz pasaportu taşıyan bu kişiler için uluslararası tutuklama emri çıkartıldı. Hamas ise suikastin arkasında İsrail gizli servisi Mossad'ın olduğunu savunuyor.Suriye'de sürgünde yaşayan Hamas'ın önde gelen komutanlarından Mahmud El Mebhu, geçen ay Duabi'ye gidişinden sadece 5 saat sonra esrarengiz bir suikastte öldürülmüştü. İlk adli tıp raporu El Mabhuh'un aşırı sıcaktan öldüğünü göstermişti.Ancak Dubai polisi yürüttüğü soruşturmada otel odasındaki cinayetin, 11 kişilik bir ölüm timi tarafından işlendiği, timin komutanlığını sarışın bir kadının yaptığı sonucuna vardı.Şüpheliler: (en üst sıra, soldan sağa) Evan Dennings (İrlandalı), Gail Folliard (İrlandalı), James Leonard Clarke (İngiliz), Jonathan Louis Graham (İngiliz); (orta sıra, soldan sağa) Michael Bodenheimer (Alman), Paul John Keeley (İngiliz), Michael Lawrence Barney (İngiliz); (Alt sıra, soldan sağaF) Peter Elvinger (Fransız), Kevin Daveron (İrlandalı), Melvyn Adam Mildiner (İngiliz), Stephen Daniel Hodes (İngiliz)Suikaste ismi karışan 11 kişi değişik saatlerde farklı kentlerden aynı gün içinde uçakla Dubai'ye geldiler. Bu kişiler yine farklı zamanlarda Hamas komutanı Mahmud Abdurraf el Mabhuh'un kaldığı otele girerek eylemi gerçekleştirdiler. Hamaslı komutan öldürüldükten sonra söz konusu 11 kişi yine farklı uçaklara binerek Avrupa ve Asya kentlerine dağıldı. Şimdi Dubai polisi 6'sı İngiliz vatandaşı, 3'ü İrlanda vatandaşı, 1'i Fransız ve 1 Alman vatandaşı olan 11 kişinin peşine düştü. Cinayetin aydınlanması için bu kişilerin yakalanması gerekiyor.Suikastin öncesi ve sonrasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler şüphelilerin kimliklerini gizlemek için takma sakal, peruk ve tenis kıyafetleri kullandıklarını gösteriyor.Tenis kıyafetleri giyen iki kişi, kaldığı odayı öğrenmek için El Mebhu'yla aynı asansöre biniyor.kısa bir süre sonra öldürme planını uygulanmaya konuluyor.İki kişi kooridorda nöbetçi olarak kalırken, diğerleri El Mebhu'nun odasına elektronik bir alet kullanarak giriyor ve Hamas komutanını boğarak öldürüyor.Dubai polisi şimdi, İngiliz, Fransız, İrlanda ve Alman pasaportu taşıyan süphelilerin peşinde. Şüpheliler hakkında uluslarası yakalama emri de çıkarıldı.Hamas, bu suikastten İsrail'in gizli servisi Mossad'ı sorumlu tutuyor. İsrail ise iddialarla ilgili sessizliğini koruyor. Dubai polis şefi Dhahi Halfan Tamim ise şu ana kadar yaptıkları araştırmalarda suikastı İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın gerçekleştirdiğini gösteren bir kanıta rastlamadıklarını söyledi.