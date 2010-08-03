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Dünya

Hamas liderinden Erdoğan'a jest

Gazze Şeridi’ndeki fiili Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye yeni doğan torununa 'Erdoğan' adını verdi.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Gazze Şeridi’ndeki fiili Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye, Başbakan Erdoğan’ın Gazze konusunda verdiği desteğe bir jest olarak, yeni doğan torununa Erdoğan adını verdi.

İsrail Kanal 10 Televizyonu’nun verdiği habere göre, Erdoğan’ın Gazze’ye yardım gemileri göndermesiyle Erdoğan’ın Gazze Şeridi’ndeki popülaritesinin çok yükseklere tırmandığı da vurgulandı. Haniye’nin ailesinin de bu konuda bir açıklama yapıp, önceki gece doğan bebeğe Erdoğan ismini vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdikleri, ayrıca Gazze’deki herkesin Erdoğan’a büyük sevgi ve saygı beslediğini söyledikleri ifade edildi.


Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs’ta İsrail’in düzenlediği ve 9 Türk’ün ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından, bölgenin güneyindeki Han Yunus’ta doğan bir bebeğe de Recep Erdoğan adı verilmişti.

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