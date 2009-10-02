Hamas lideri Meşal'den İsrail'e tehdit

Hamas lideri Halid Meşal, İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri kurtarmak için daha fazla İsrail askeri esir alabilecekleri tehdidindi bulundu.

Meşal sürgünde yaşadığı Suriye'nin başkenti Şam'da yaptığı konuşmada, ellerindeki İsrail askeri Gilad Şalit'in hayatta olduğunu gösteren bir video kaydının İsrail'e verilmesi karşılığında, İsrail'in elindeki 19 Filistinli kadın tutukluyu serbest bırakması dolayısıyla Filistin halkını kutladı.

İsrail'in elindeki binlerce Filistinliyi kurtarma çalışmalarına devam edecekleri sözü veren Meşal, Şalit'i yakalayıp onu 3 yıldan fazla güvenli biçimde elinde tutma gücünü gösterenlerin "düşman hapishanelerinde tek bir mahpus bile kalmayıncaya kadar bir çok Şalit yakalama" gücünde olduklarını söyledi.