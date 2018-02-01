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Dünya

Hamas lideri Haniye, ABD'nin 'terorist listesi'ne alindi

Nafiz Albayrak / New York (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkanı ve Filistin eski başbakanı İsmail Haniye'yi terör listesine aldı

01 Şubat 2018 01:18

Nafiz Albayrak / New York (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkanı ve Filistin eski başbakanı İsmail Haniye\'yi terör listesine aldı.
Filistin Parlamentosu\'nda çoğunluğa sahip olan Hamas\'ın Siyasi Büro Başkanı, Filistin eski Başbakanı İsmail Haniye, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından \'terör listesine\' alındı.
ABD Dışişleri Bakanlığı\'nın açıklamasında, 55 yasındaki Haniye\'nin Hamas\'ın silahlı kanadıyla yakın ilişki içinde olduğu ve sivilleri hedef alanlar da dahil silahlı mücadeleyi desteklediği ileri sürüldü. Açıklamada, \"Haniye\'nin, İsrail vatandaşlarına karşı terör saldırılarına dahil olduğu bilgisi mevcut. Hamas, 17 ABD vatandaşının öldürüldüğü terör saldırılarından sorumlu\" denildi.
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da \"Ortadoğu istikrarını tehdit eden, barış sürecini baltalayan ve müttefiklerimize saldıran İran tarafından desteklenen ve yönlendirilen önemli terörist grupları ve liderleri\' terörist listesine aldıklarını açıkladı. Tillerson, terörist listesine alınan kişi ve örgütlerin, finansal kaynaklara ulaşmalarının  en üst düzeyde kısıtlanacağını da belirtti.
Haniye\'nin liderlik ettiği Hamas, 1997 yılından bu yana ABD\'nin terör listesinde yer alıyor.

 

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