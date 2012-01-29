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Dünya

Hamas lideri Halid Meşal Ürdün'de AMMAN (A.A)

29 Ocak 2012 17:06

-Hamas lideri Halid Meşal Ürdün'de AMMAN (A.A) - 29.01.2012 - Hamas lideri Halid Meşal, kısa bir resmi ziyaret amacıyla Amman'a geldi. Ürdün kraliyet sarayına yakın bir kaynak, 1999'da Ürdün'den sınırdışı edilmesinden bu yana ilk resmi ziyaret olan bu ziyarette Meşal'e, Ürdün nezdinde arabuluculuk yapan Katar Veliaht Prensi Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani'nin de eşlik ettiğini belirtti. Kral Abdullah'ın, Halid Meşal, Katar Prensi ve Hamas Siyasi Bürosu'ndan 5 kişilik bir heyetle biraraya gelmesinin beklendiği kaydedildi. Kaynak, Meşal'in daha sonra, Ürdün'den ayrılmadan önce basına bir açıklama yapacağını belirtti.

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