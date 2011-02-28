Hamas lideri Erbakan'ın cenazesine geliyor

T24 - 85 yaşında yaşamını yitiren Necmettin Erbakan'ın cenazesine Tunus, Mısır, Ürdün, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Kuveyt'ten temsilciler katılıyor. En çarpıcı isim ise Hamas lideri Halid Meşal.





ERBAKAN'IN CENAZE PROGRAMI KESİNLEŞTİ







Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kamalak, kameraların karşısına çıkarak yarınki cenaze namazıyla ilgili bilgi verdi.

Necmettin Erbakan'ın cenazesinin uçakla İstanbul'a götürüleceğini açıklayan Kamalak, cenaze namazının Fatih Camii'nde kılınacağını söyledi. Erbakan için şimdiye kadar 60 kadar ülkede gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erbakan'ın kabri için Bosna Hersek lideri Aliya İzzet Begoviç'in mezarından toprak getirilecek.

Cenazeye yurtdışından katılacak en çarpıcı isim Hamas lideri Halid Meşal.

Cenazeye Tunus, Mısır, Fas, Ürdün, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Sudan ve Kuveyt'ten parti liderleri ve temsilciler de katılıyor.



70 kişilik ekip mezarlıkta hazırlık yapıyor

Bu arada, Erbakan'ın defnedileceği Merkezefendi Mezarlığı'nda hazırlıklara başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevlendirdiği yaklaşık 70 kişilik ekip tarafından temizlik, bakım ve ağaç budama çalışması yürütülüyor.

Merkezefendi Mezarlığı'nın girişinde yer alan Erbakan ailesinin kabristanı da yine görevlilerce temizleniyor.

Mezarlığın giriş bölümünde yer alan ve kararan duvarlar, 20 kişilik ekip tarafından basınçlı havayla kum püskürtülerek beyazlatılıyor.

50 kişilik bir grup da mezarlığın içindeki çöpleri, budanan ağaç dallarını topluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Eski Kozlu, Silivrikapı, Tahirefendi, Dedeler, Yeni Kozlu mezarlıklarında da bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Bu mezarlıkların bulunduğu 10. Yıl Caddesi de yarın yapılacak cenaze töreni için hazırlanıyor.



