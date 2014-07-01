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Dünya

Hamas: İsrail saldırırsa cehennemin kapıları aralanır

Hamas, İsrailli üç gencin öldürülmesinden sorumlu olmadığını ve İsrail’in kendilerini sorumlu tutup herhangi bir saldırıda bulunması halinde karşılık vereceklerini duyurdu

01 Temmuz 2014 20:50

Yaklaşık iki hafta önce Batı Şeria'da kaybolan ve kaçırıldıklarından şüphelenilen üç İsrailli gencin cesetleri Hebron'da bulundu. Cesetleri taş yığınları arasında bulunan gençlerin, kaçırıldıktan hemen sonra öldürüldükleri düşünülüyor.

Deutsche Welle Türkçe’den Gezal Acer’ın haberine göre, İsrail hükümeti gençlerin öldürülmesinden Hamas’ı sorumlu tuttu ve Gazze Şeridi'ne 34 farklı noktada hava saldırıları düzenledi. Pazar günü de Filistin tarafından İsrail’e 18 füzenin atıldığı belirtildi.

BBC Türkçe, İsrail’in Batı Şeria'da 3 Yahudi genci "kaçırıp öldürmekten" sorumlu tuttuğu Filistinli Hamas hareketini "cezalandıracağını" açıkladığını duyurdu.

Hamas, İsrail'in tüm suçlamalarını reddettiklerini belirterek, İsrail'in intikam almak için yapacağı her bir saldırının, "cehennemin kapısını aralayacağı" uyarısında bulundu.

Henüz ne Hamas ne de herhangi Filistinli bir grup gençlerin öldürülmesini üstlenmedi.

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