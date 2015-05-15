Hamas: IŞİD'in Gazze'deki varlığı 'sanal'

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, IŞİD'in Gazze Şeridi'ndeki varlığını artırdığına yönelik haberlere dair bir açıklama yaptı. IŞİD'in yalnızca 'internette var olduğunu' belirten Ebu Zuhri, örgütün topraklarda varlığının olmadığını söyledi.

Son günlerde IŞİD’in Gazze Şeridi’nde varlığını arttırdığı yönündeki haberleri yalanlayan Hamas sözcüsü, “Gazze Şeridi’nde IŞİD denen bir şey yok. Yalnızca birkaç destekçisi var. Biz insanlarla düşünceleri yüzünden savaşmıyoruz ama aynı zamanda güvenlik ihlallerini de kabul etmiyoruz” dedi. Zuhri, Hamas’ın ‘kuralları ihlal edenleri’ tutukladığını da sözlerine ekledi.